Lula vence Bolsonaro no primeiro turno, aponta nova pesquisa

Lula já surge com chances reais de vencer Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições de 2022. É o que aponta uma nova pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi e divulgada pelo site Metrópoles.

Na pesquisa estimulada, Lula macou 43%. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atinge 24%. Mais distante aparecem Luciano Huck (8%) e Ciro Gomes (5%).

Contando apenas os votos válidos e levando em conta a margem de erro, de 2,2%, Lula já poderia vencer no primeiro turno.

Já na escolha espontânea, onde a lista de candidatos não é lida, Lula surge com 33%, seguido de Bolsonaro com 19% e Ciro Gomes com 2%.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, o petista também levaria larga vantagem contra Bolsonaro, Ciro Gomes e João Dória.

Contra o atual presidente, de acordo com a pesquisa, Lula teria 55% das intenções, enquanto Bolsonaro fica com 28%. Ninguém/branco/nulo alcança 14% e 3% não sabem.

Com Ciro Gomes, a vantagem é 52% contra 19%. E diante de Doria, a vitória seria mais tranquila: 56% contra 14%. Nesse caso, o governador paulista tem menos intenções do que a categoria ninguém/branco/nulo (27%).

Pesquisa Vox Populi entrevistou 2 mil pessoas em 119 municípios de todos os estados do Brasil, incluindo Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2%, estimada em um intervalo de confiança de 95%.