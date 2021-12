Lulu Santos anuncia turnê 'Alô Base' com show em Salvador

Lulu Santos já tem compromisso marcado com o público ainda em 2021. O cantor anunciou seu retorno aos palcos com a turnê "Alô Base", divulgando as datas e locais de shows em suas redes sociais. Entre os destaques, no próximo dia 13 de fevereiro, ele fará uma apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

A turnê se inicia no dia 27 de dezembro em Punta Del Este, no Uruguai, e irá passar também pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal e João Pessoa.

A turnê irá celebrar os 40 anos do lançamento dos primeiros singles de Lulu, "Tesouros da Juventude" e "Areias Escaldantes", que estarão presentem no set list das apresentações.

“Minha expectativa é a melhor possível, é nosso retorno com um show renovado, lançamento, participação luxuosa, uma reconexão”, afirma o cantor.