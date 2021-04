Lulu Santos celebra aniversário do marido e faz homenagem: 'Obrigado por tudo'

O cantor e compositor Lulu Santos usou as redes sociais para celebrar o aniversário do marido Clebson Teixeira, que nesta segunda completa 29 anos. Lulu e Clebson estão juntos há três anos. Lulu publicou a declaração no Instagram.



Lulu lembrou quando conheceu Clebson e sobre o desejo de estar ao lado do marido na celebração do ciclo que começa nesta segunda. O cantor e compositor agradeceu ao marido e se declarou.



"Nos conhecemos 15 dias antes de seus 26 anos. Durante a maratona de telefonemas interestaduais de até 6 horas por dia/noite que se seguiu, sempre repetia a estória da segunda volta de Saturno, segundo a lenda, o momento em que um jovem, aos 28 anos e 1/2, define o que será adulto. Dizia sempre que de tão promissor e intrigante, gostaria muito estar junto para poder observar isto acontecer. Dito e feito, hoje você faz 29 e é espantoso acompanhar seu crescimento, fortalecimento e o quanto isto nos modifica as vidas, individual e coletivamente. Obrigado por tudo, sobretudo por ser e principalmente, estar. Te Amo, feliz aniversário...pra sempre", escreveu Lulu.