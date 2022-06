Lulu Santos estreia como escritor

Lulu Santos (Guto Costa/Divulgação)

Lulu Santos que está celebrando 40 anos de carreira-solo e se apresenta domingo em Salvador, na Concha Acústica do TCA, às 19h, com o show da turnê Alô Base, tem outra novidade para seus fãs: vai lançar seu primeiro livro. Apesar de muitos não saberem, essa sua outra face fez parte do início da sua trajetória na música, quando no final dos anos 70, antes de se tornar cantor, escreveu colunas em revistas como a Som Três, fazendo comentários sobre os álbuns da época. Pois desta vez sua escrita virou o livro LULU Traço & Verso, que reúne 40 músicas com cifras das gravações originais e ilustrações de Daniel Kondo. Vendido exclusivamente pela Magalu, o livro é um grande presente para os amantes do pop-rock brasileiro.

Caetano Veloso abre Festival em Fortaleza

Caetano Veloso (Fernando Young/Divulgação)





Caetano Veloso abre amanhã, em Fortaleza, a edição 2022 do I’Music, festival de música realizado pelo Iguatemi Bosque. Na mesma noite também se apresenta a cantora Roberta Sá. O evento segue no sábado, com Os Paralamas do Sucesso, Frejat, Biquíni Cavadão e um show especial de Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos. Já no domingo, quem se apresenta é Vanessa da Mata e Jorge Ben . O I’Music recebe, com exclusividade, a turnê de sucesso internacional Irmãos, estrelada por Alexandre Pires e Seu Jorge. Em tempo: caetano vai celebrar seus 80 anos no dia 7 de agosto, em uma live com seus filhos e com a irmã Maria Bethânia, transmitida pelo Globoplay.

Lazzo Matumbi convida para dançar

Lazzo Matumbi (Caio Lirio /Divulgação)

Lazzo Matumbi, que recentemente celebrou seus 40 anos de carreira, estreia dia 5 de agosto, às 21h, no Largo de Quincas Berro D´Água, o show Pra Gente Dançar. O evento será um grande baile dançante, plural e agregador, em que o artista faz releituras de canções consagradas na voz de outros intérpretes, a exemplo de Roberto Carlos, Chico Buarque, Ana Carolina e Chico César, e inclui no repertório grandes sucessos de sua carreira. Como ele próprio diz, “o evento também será uma oportunidade de reencontro, para botar o papo em dia, matar a saudade e retomar os nossos laços de afeto, amizade e convivência social”.





Nosso São João

A Oquei Entretenimento – empresa baiana de eventos, dos irmãos Ricardo e Rafael Cal – confirma a realização de mais uma edição da festa Nosso São João, na programação do São João de Lençóis, em 2023. Foram três anos sem esse evento que consagra os festejos juninos na Chapada Diamantina, sempre com atrações renomadas.





TUM-TUM-TUM*

1 Neste sábado tem o Forró do Bongo 2022. Em sua 13ª edição, o evento recebe Gusttavo Lima, Léo Santana, Thiago Aquino, Jonas Esticado e Dan Valente no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. O show é uma realização da Bongo Produções, dos empresários Vandré Souza, Fabiano Souza e Ramon Vasques, em parceria com a 2GB Entretenimento, de Binho Ulm, Guto Ulm e Zenon Bittecourt.

2 A cantora Sarajane se apresenta em evento gratuito, sábado, na Praça Tereza Batista, às 12h, em show para homenagear as heroínas da Independência da Bahia. Juliana Ribeiro, Nando Borges, Allyssa Anjos e Emerson Queiroz são os convidados especiais. A cantora marca, mais uma vez, sua participação na celebração que rememora nomes como Maria Felipa e Maria Quitéria.

3 Gabi Lima, filha do grande sambista baiano Valmir Lima - que completou 90 anos e é autor do clássico Ilha de Maré, gravado por Alcione - lança no dia 13 a canção Samba Para Não Voltar, com participação do cantor Ori. A música faz parte do EP Vertentes, que ela vem divulgando sempre uma nova canção, e terá também um clipe dirigido por estudantes da FTC.