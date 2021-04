Lumena Aleluia faz coreografia de 'Up' e rapper americana Cardi B compartilha

A baiana Lumea Aleluia, ex-BBB 21, compartilhou um vídeo, na tarde desta quinta (15), onde dançava a coreografia da da música UP, da cantora americana Cardi B. Lumena postou nas suas redes sociais e brincou: "Bora dançar, meu povo?!?!? Simmm, minha era tiktoker chegou".



O post teve quase 20 mil curtidas e chegou até Cardi B. A rapper americana compartilhou o vídeo da baiana no Twitter. Fãs da psicóloga e DJ comemoraram. Lumena voltou às redes para comemorar a interação com a cantora. "Tô tão nervosa que digitei até errado. A @iamcardib me retweetoooou! Help grandão, meu bondeeee. Tô nervosa, tremendo".



Tô tão nervosa que digitei até errado. A @iamcardib me retweetoooou! Help grandão, meu bondeeee. Tô nervosa, tremendo https://t.co/GhkUmlN0XK — Lumena Aleluia ???????? (@LumenaAleluia) April 15, 2021

Lumena foi a quinta eliminada no BBB21, ao perder a disputa do paredão contra Arthur e Projota. A baiana deixou a casa com 61,31%% dos votos e uma forte rejeição pela participação no chamado "Gabinete do Ódio", com Karol Conká, Nego Di e Projota. Fora da casa, Lumena admitiu os erros e foi "descancelada" por grande parte do público.