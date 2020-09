Lupita Nyong'o publica texto sobre morte de Chadwick Boseman: 'Não faz sentido'

A atriz Lupita Nyong'o publicou nesta terça-feira (8) uma homenagem ao colega Chadwick Boseman, com quem contracenou em Pantera Negra. O ator morreu aos 43 anos, no último dia 28, em decorrência de um câncer no cólon.

Lupita diz que teve dificuldade em lidar com a informação da morte de Chadwick e por isso só conseguiu se pronunciar agora. "Estou lutando para pensar e falar sobre meu amigo, Chadwick Boseman, no passado. Não faz sentido. A notícia de sua morte é um soco no estômago todas as manhãs", escreve a atriz.

"Sei que somos todos mortais, mas nós cruzamos com algumas pessoas na vida que possuem uma energia imortal, que parece que já existiram antes, que estão exatamente onde deveriam estar sempre - aqui! Chadwick era uma dessas pessoas.", diz o texto.

A atriz conta que não conhecia Chadwick há muito tempo, mas nesse mesmo assim ele "teve um efeito profundo em mim".

Lupita envia sua solidariedade aos familiares e amigos do ator. "A morte de Chadwick é algo que eu não posso aceitar e nem mesmo assimilar agora. Talvez com o tempo, vou demorar. Em sua homenagem, prometo não perder meu tempo. Eu espero que você faça o mesmo", finaliza.