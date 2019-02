Lutador Rayron Gracie, filho de mulher espancada, se declara à mãe

O lutador Rayron Gracie publicou uma imagem em sua página no Instagram para declarar apoio à mãe, Elaine Perez Caparroz, 55 anos. Ela foi espancada por quatro horas no primeiro encontro que teve com o advogado Vinícius Batista Serra, de 27 anos.

Vinicius foi preso por tentativa de feminicídio. À polícia, o advogado alegou à polícia que teve um surto quando acordou.

"Te amo, mãe", escreveu Rayron. Rayron recebeu apoio de várois seguidores, entre elas o comentarista e ex-judoca Flávio Canto, o skatista Bob Burnquist, o ator Dudu Azevedo e a lutadora Kyra Gracie.

Elaine e Vinicius se conheceram nas redes sociais e trocaram mensagens por oito meses até marcarem o primeiro encontro.

No hospital, ela contou como as agressões começaram: “Ele falou então: 'deita no meu ombro para a gente dormir abraçadinho, pra dormir juntinho. Aí eu falei: 'tá bom'. Eu acordei com ele me esmurrando a cara”.

Elaine foi agredida por advogado em primeiro encontro (Foto: Reprodução)

Elaine contou que tentou se defender, mas Vinícius continuava com as agressões. "Ele foi tentar me dar um mata-leão, foi quando eu coloquei as mãos pra não deixar ele concluir. Aí ele me mordeu, nossa, me deu umas dentadas absurdas, assim, sabe, aí eu comecei a gritar: socorro, socorro, socorro!".

O zelador do condomínio foi quem chamou a polícia depois de ser alertado por vizinhos de Elaine sobre os gritos. Quando ele chegou, a porta estava aberta e o agressor não estava mais dentro do apartamento. O zelador acionou a portaria e pediu aos funcionários para eles não abrissem os portões, para que Vinicius não pudesse fugir.

Agressor foi preso em flagrante (Foto: Reprodução)

O agressor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele disse que tomou vinho, dormiu e acordou em surto. Ele foi preso em flagrante e autuado por tentativa de feminicídio.

"Eu não acreditava que isso acontecia tão perto da gente. O que eu penso é que a gente tem que fazer de tudo para que isso não ocorra novamente. Essa pessoa precisa ficar restrita da sociedade", disse o irmão da vítima, Rogério Perez.

Apartamento ficou destruído (Foto: Reprodução/TV Globo)

Elaine está internada hospital particular no Rio, em observação. Passou por exames de tomografia que apontaram fraturas pelo rosto, e vai precisar de cirurgia reparadora.

A lutadora de jiu-jtisu Kyra Greice conhece a vítima e fez uma postagem sobre o caso no seu Instagram. "Ele foi preso em flagrante e como é de se esperar de todo covarde, está alegando surto psicótico para que seus advogados possam tentar uma pena mais branda. Em seu último depoimento disse que não lembra de nada", escreveu a lutadora.