Luto: Morre a socialite carioca Lourdes Catão

Lourdes Catão (Foto: Paulo Jabur)

A socialite Lourdes Catão morreu, neste domingo, 10, no Hospital Copa Star (Rio de Janeiro), por causa da Covid-19. Lourdes morava no edifício Biarritz, no Flamengo, onde sempre recebia pequenos grupos.

“Lourdes foi deusa até o último segundo dos 93 anos de sua vida. Jamais abandonou a postura, a soberania da elegância, não abriu mão da posição conquistada. Uma divindade social”, comentou a colunista Hildegard Angel.

Catão, ao lado de Teresa de Souza Campos e Carmen Mayrik Veiga, formou, durante anos, o triunvirato da elegância da sociedade carioca. Lourdes também produziu, durante algumas edições, a partir de 2008, o livro “Sociedade Brasileira”.