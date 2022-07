Luva de Pedreiro terá que dar 30% de novos contratos a Allan Jesus

Luva de Pedreiro segue tendo problemas com seu ex-empresário, Allan Jesus. Uma liminar da Justiça determinou que o influencer baiano Iran Santana Alves terá que depositar 30% do valor de cada novo contrato para Allan, informou o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

A mesma liminar, assinada pela juíza Maria Cristina de Brito Lima, da 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impediu que Record e TV Globo exibissem partes das entrevistas, transmitidas nesse domingo, em que o baiano falasse sobre Allan.

Sobre os 30%, a intenção é de que os faturamentos sejam transferidos até atingirem os R$ 5,2 milhões, valor da rescisão contratual entre Luva e Allan.

Ainda segundo Leo Dias, caso Iran não cumpra com a decisão, contas bancárias vinculadas a ele ou a sua nova empresa de agenciamento de carreira podem ser bloqueadas pela Justiça.

A liminar também obriga Iran Santana Alves a cumprir todos os contratos publicitários firmados com a ASJ Consultoria até o dia 24/6 sob pena de pagamento de multa de R$ 10 mil, não podendo ultrapassar o montante total que Allan Jesus receberia por contrato descumprido.

Atualmente, Luva é gerenciado pelo ex-jogador de futsal Falcão.