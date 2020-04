Luxuoso hotel de NY oferece suítes de graça a profissionais da saúde

Um dos hotéis mais luxuosos do mundo, o Four Seasons Nova York entrou na luta contra o novo coronavírus. Acostumado a hospedar celebridades e bilionários, o local está hospedando profissionais da saúde que seguem trabalhando incansavelmente no combate à covid_19.

O Four Seasons NY firmou parceria com hospitais e associações médicas e está recebendo, sem custo, médicos, enfermeiros e socorristas que estão na linha de frente do trabalho na Big Apple, epicentro global da pandemia.

(Foto: Divulgação)