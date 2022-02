Macacão que Juliette usou na final do 'BBB 21' é arrematado por filha de Tom Cavalcante

“Look de milhão”. O macacão prateado usado pela campeã do BBB21, Juliette, na final do programa foi arrematado pela filha de Tom Cavalcante em um leilão. Maria Cavalcante pagou R$4.444 pelo macacão, que usou na comemoração do seu aniversário de 22 anos nesta semana.

A peça estava à venda através de um leilão organizado pelo humorista Whindersson Nunes no mês passado, com a finalidade de ajudar as vítimas das enchentes na Bahia.

Em um vídeo, Maria Cavalcante afirmou que “foi muito importante pra mim poder ajudar as vitimas do sul da Bahia e poder ter essa roupa que é tão importante pra mim e todos os cactos que amam a Ju”.