Maceió é a única capital do Nordeste com maioria dos votos para Bolsonaro

A disputa em segundo turno para presidente foi acirrada: Lula venceu em 14 estados, enquanto Bolsonaro obteve vitória em 12, e no Distrito Federal. Enquanto o petista venceu em todos os estados do Nordeste, os eleitores de apenas uma das capitais da região preferiu o atual presidente. Maceió foi a única capital que deu a maioria de votos para Bolsonaro.

Na capital de Alagoas, Bolsonaro teve 49,59% dos votos válidos, frente a 40,43% do Lula. Em todas as outras oito capitais da região, Lula venceu. Já Salvador, pelo contrário, foi a capital em que Lula teve o melhor desempenho: 66,99% (1.022.728) dos votos válidos e Bolsonaro, com 24,07% (367.452).

João Pessoa, capital da Paraíba, teve a disputa mais acirrada. Lula ficou à frente de Bolsonaro, com 47,38% (217.243), contra 44,48% (203.971) do ex-presidente.

Confira o desempenho de Lula e de Bolsonaro nas capitais do NE (votos válidos)

CAPITAL LULA BOLSONARO Maceió (AL) 40,43% (195.714) 49,59% (240.053) Aracaju (SE) 52,56% (176,981) 37,08% (124.846) Fortaleza (CE) 53,20% (802.009) 35,17% (530.162) João Pessoa (PB) 47,38% (217.243) 44,48% (203.971) Natal (RN) 50,15% (225.529) 42,01% (188.942) Salvador (BA) 66,99% (1.022.728) 24,07% (367.452) São Luís (MA) 56,50% (345.123) 34,40% (210.140) Recife (PE) 54,03% (538.562) 39,22% (390.904) Teresina (PI) 62,37% (301.309) 28,63% (138.320)

Fonte: TSE