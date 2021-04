Maconha é dada de graça para quem já se vacinou contra covid-19 em Nova York; vídeo

Um grupo de ativistas pró-legalização da maconha chamou a atenção, na semana passada, ao distribuir a erva gratuitamente na ilha de Manhattan, em Nova York. Para ter acesso ao baseado, bastava comprovar que havia recebido ao menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. No dia 31 de março, o estado de Nova York legalizou o uso recreativo da maconha.

"Aqui na Union Square, se você mostrar a carteirinha de vacinação, você ganha um baseado", diz um brasileiro que filmou o local de entrega, e se surpreendeu com o tamanho da fila, que virava o quarteirão.

Segundo informações da agência AFP, a ideia era comemorar a legalização da maconha recreativa no estado, aprovada no final de março, e apoiar a campanha de vacinação no dia 20 de abril (representado como 4/20 em inglês, que faz alusão ao código para a cannabis), uma data vista por muitos como uma espécie de feriado não oficial da maconha.

“Esta é a primeira vez que podemos nos sentar e distribuir baseados legalmente”, explicou Michael O'Malley, um dos organizadores, oferecendo cigarros da erva preparados com antecedência por voluntários. “Apoiamos o esforço de vacinação do governo federal e também estamos tentando legalizar a cannabis em nível federal”, completou ele.

Do início da distribuição, que começou por volta das 11h (horário local) e durou cerca de cinco horas, uma fila de 50 pessoas, jovens e idosos, se formou na Union Square, a passos de Greenwich Village.

A espera ao sol durou em média dez minutos, o suficiente para mostrar a carteira de vacinação no papel ou no telefone, e fornecer o endereço de e-mail.

Na primeira meia hora foram distribuídos entre 150 e 200 baseados, de um total de 1.500 preparados pelos voluntários. Com informações da AFP.