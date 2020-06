Madeleine está morta, diz promotor; novo suspeito do caso está preso

13 anos após o desaparecimento da menina inglesa Madeleine McCann, que sumiu na região de Algarve, em Portugal, um promotor da Alemanha que estuda o caso disse que a garota, que hoje teria 16 anos, provavelmente está morta.

Um suspeito do homicídio já foi encontrado. Trata-se de um pedófilo de 43 anos que está preso. Segundo a agência de notícias Reuters, ele morou na região do Algarve, em Portugal, entre 1995 e 2007. O homem roubou hotéis e apartamentos, assim como comprou e vendeu drogas, de acordo com a polícia alemã.

O suspeito está preso atualmente por outro crime.

“Nós assumimos que a garota está morta”, disse Hans Christian Wolters, o promotor do estado de Braunschweig. “O ministério público investiga um homem de 43 anos, natural da Alemanha, como suspeito por homicídio”, ele disse.

As polícias do Reino Unido e da Alemanha estão levantando mais informações sobre o homem, que foi condenado por abuso sexual de menores em outras ocasiões.

Relembre

Madeleine desapareceu de seu quarto no dia 3 de maio, durante férias da família no Algarve, quando os seus pais estavam jantando com amigos em um resort na Praia da Luz.

A polícia afirma que o suspeito morava perto da Praia da Luz.

Os pais de Madeleine McCann afirmaram que a identificação de um suspeito é um acontecimento significativo na busca pela filha deles.

Eles afirmaram que o caso é uma suspeita de homicídio, ainda que o corpo nunca tenha sido encontrado.

“Tudo que sempre quisemos foi encontrá-la, descobrir a verdade e levar os responsáveis à Justiça”, disseram os país, Kate e Gerry, em um comunicado.