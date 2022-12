Mãe acha filho desaparecido dormindo na rua em reportagem de TV

A costureira Sandra Corato, de 59, que mora em Mogi Mirim, São Paulo encontrou o filho desaparecido enquanto assistia a uma reportagem sobre pessoas em situação de rua orla da praia de Santos, no litoral de São Paulo. Júlio César Corato, de 38 anos, desapareceu há seis anos e foi filmado enquanto dormia na rua.

"Estávamos assistindo televisão, quando começou a passar a reportagem. Ele estava deitado e reconhecemos por conta das tatuagens e do jeito. A gente que é mãe não se engana", disse Sandra em entrevista ao g1.

Sandra contou ao g1 que o filho desapareceu após a separação da esposa. Ele entrou em depressão e se tornou uma pessoa agressiva. "Eu queria levar no médico, mas ele não aceitava. Então, eu fui no lugar dele [na consulta] e contei como ele estava. O médico me deu um encaminhamento para interditá-lo. Só que, uma semana antes do juiz dar o mandado, eu contei para minha filha e ele escutou. [Na ocasião] ele perguntou: 'mãe, você quer me internar? Você está achando que eu sou louco? A senhora que é'", lembrou.

A família foi até a Baixada Santista com a esperança de encontrá-lo, mas ainda não localizaram o rapaz. "Eu quero abraçar, beijar, cheirar, mesmo se estiver fedido, na rua, do jeito que ele estiver. O importante é que eu quero que ele venha, e volte, porque é o meu filho", afirmou a mãe.

Além de Júlio, a costureira tem mais quatro filhos. Apesar da frustação de não encontrá-lo e a condição financeira não permitir ir sempre para Baixada Santista, ela tem esperança de encontrá-lo neste fim de ano.

"Domingo [Natal] meus filhos e netos vão vir todos para minha casa. Eu tenho um neto que é idêntico a ele, igualzinho. Cada vez que eu olho para o Vinícius [neto] parece que eu estou vendo ele [Júlio]. É uma esperança que arde no peito. Saudade de ter perto, de sentar junto, de perguntar se ele me ama. Ele sempre falava 'mãe, pode passar o tempo que for, eu sempre vou amar a senhora, nunca esqueça disso'", finalizou Sandra.