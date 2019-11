Mãe chinesa infarta após filho não conseguir entender matemática

Tentar ensinar algo a uma criança pode ser tão prazeroso quanto desgastante, e uma mãe que mora na cidade de Hubei, na China, sabe bem disso. A mulher sofreu um ataque cardíaco ao tentar à exaustão fazer com que seu filho filho entendesse o trabalho de casa passado pela professora.

Wang, 36 anos, costuma se sentar toda noite com o filho, que está no terceiro ano do ensino infantil, para ajudá-lo no trabalho de casa. Muitas vezes, a chinesa encontra sérias dificuldades para que o menino entenda questões de Matemática.

E o trabalho passado em uma das noites se mostrou mais desafiador. Na agonia de fazer o filho entender o que lhe era exigido, Wang sofreu o infarto, contou o "Sin Chew Daily".

"Tentei explicar a ele várias vezes. Mas ele não me dava a resposta correta. Comecei a ficar com raiva e sentindo que explodiria. De repente, eu me senti tonta e com dificuldade para respirar. Chamei o meu marido e pedi para ir a um hospital", contou a chinesa após se recuperar do infarto.

De acordo com a "China Press", Wang já tinha perdido a paciência ao ajudar os filhos a fazer o trabalho escolar, mas nunca dessa forma que a levou ao colapso.

"Isso tende a acontecer com pais mais novos. É causado não por dietas não balanceadas, mas por emoções. E é mais comum com mães jovens", explicou o médico que cuida do caso. Wang continua internada.