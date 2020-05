Mãe da atriz Zezé Motta morre aos 95 anos com suspeita de covid-19

Maria Elazir Mota, mãe de Zezé Motta, morreu neste domingo (3), aos 95 anos. O perfil oficial da atriz, de 75 anos, que avisou sobre a perda. Oficialmente, a causa da morte foi pneumonia, segundo a assessoria de comunicação da artista, para a revista Quem. Porém, Maria Elazir teve suspeita de estar infectada com o novo coronavírus e fez o teste para confirmar a covid-19. O resultado ainda não foi divulgado.

"Zezé Motta sente a dor de perder sua mãe neste momento tão difícil que o mundo enfrenta, vamos todos rezar para que Deus ampare e conforte o coração de nossa amada artista e seus familiares, feridos pela dor do luto", escreveu a equipe da atriz, no Instagram. Maria Elazir estava internada há dez dias no Hospital da Aeronáutica, no Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria de Zezé, à Quem, a atriz se mantém em isolamento social há 40 dias e "está muito aflita porque não sabe se vai conseguir se despedir da mãe, já que ela tem 75 anos e faz parte do grupo de risco".