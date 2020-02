Mãe de assediada se revolta com motorista: 'Podia estar de biquíni, não interessa'

A mãe da estudante gaúcha Carolina Borges, que publicou um vídeo onde mostrou ser assediada por um motorista por aplicativo, rebateu as declarações de André Lopes Machado, 43 anos, que gravou um depoimento culpando a garota pelo caso, dizendo que ela estava com um short do 'tipo Anitta', uma miniblusa, com as pernas abertas no banco, me chamando atenção". O caso aconteceu no Rio Grande do Sul.

"Ela podia estar de biquíni, de burca, não interessa. A roupa não diz o caráter da pessoa", disse Carla Borges Vieira e entrevista à Marie Claire.

Segundo ela, momentos antes da filha começar a gravar o assédio, André disse à garota que ela era "a passageira mais bonita que já pegou". Estranhando o tom da conversa, a menina decidiu registrar o ocorrido em vídeo para alertar outras usuárias do aplicativo.

"Nós nunca pensamos em ter ibope, ser famosa, de forma alguma. Ela postou pra alertar as meninas do município pra não pegarem Uber com esse cara", afirma Carla.

A mãe da jovem disse ainda que Carol está assustada com a repercussão do vídeo e que usuários têm feitos perfis fakes da menina.

"Tem tanto perfil falso que até uma das minhas amigas seguiu o perfil fake achando que era ela. De segunda pra terça era cinco da manhã quando ela foi dormir, respondendo as pessoas. Ela tem recebido muito carinho, até propostas de trabalho. Não imagivana que fosse ter essa proporção toda", admite a mãe.

Ela acrescentou ainda que a família, apesar do apoio, também recebeu um vídeo no qual mãe e filha são xingadas. "Não posso afirmar que seja alguém próxima a ele, mas seja quem for, vamos denunciar", afirma Carla.

Carol completou 18 anos nesta quarta-feira (19). Quando foi assediada, ela tinha 17 e alertou ao motorista que era menor de idade. "Não é problema igual. Seria um problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. Aí seria uma menor incapaz. De 14 anos para cima tu já é responsável", respondeu ele, na ocasião, acrescentando que namoraria a jovem se ela não tivesse namorado.

A estudante afirmou que ele tinha idade para ser pai dela e o assediador insistiu. "Não sou teu pai. Eu faria coisas que o teu pai não faria", afirmou, dizendo que estava "brincando".