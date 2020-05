Mãe de criação de Jojo Todynho morre de covid-19: 'Vou sumir'

A cantora Jojo Todynho usou o Instagram nesta terça-feira (26) para contar que perdeu a mão de criação. Ela chorou muito ao fazer o anúncio.

"Eu vou ficar sumida do Instagram. Eu acabei de perder um dos meus amores maiores, que me criou. Eu estou sem acreditar que minha mãe Maria Helena me deixou. Eu vou sumir, tá, gente? Eu preciso sumir", conta ela, aos prantos.

Vizinha da avó da cantora, Maria Helena ajudou a criar Jojo desde pequena. Segundo a assessoria de Jojo, Maria morreu de covid-19.

Paciente que fazia hemodiálise por conta de problemas nos rins, Maria Helena era parte do grupo de risco para o novo coronavírus.