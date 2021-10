Mãe de Gabriel Medina compara Yasmin Brunet a atriz pornô: 'Tenho vídeo dela'

Gabriel Medina e Yasmin Brunet, como mostrou o episódio envolvendo as Olimpíadas de Tóquio, estão completamente apaixonados. Mas, de acordo com o colunista Leo Dias, o sentimento não é compartilhado pela mãe do surfista, Simone.

Em conversa divulgada por ele, Simone comparou a esposa do atleta a uma "atriz pornô" e afirmou ter vídeo da modelo "fazendo chupeta".

O colunista, do portal Metrópoles, divulgou um print - conseguido com amigos do surfista - da última mensagem de Simone ao filho. Além de ofensas a Yasmin e sua mãe, Luiza Brunet, Simone afirmou ter "pena da falta de espirito" de Gabriel e mandou o filho "se ocupar em crescer de verdade".

"Até do seu julgamento eu tenho pena. Tenho pena de sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres!", iniciou Simone.

"Ah, eu me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chup***. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando", completou.

O print não mostra nenhuma resposta de Medina às ofensas da mãe.