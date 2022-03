Mãe de Gil do Vigor vai se candidatar a deputada federal após se filiar a partido

Jacira Santana, mãe do ex-BBB Gil do Vigor, filiou-se ao Partido do Trabalhadores (PT), em ato realizado na noite da última sexta-feira (25). A novidade é seguida pelo anúncio de que ela irá se candidatar a deputada federal pelo estado Pernambuco.

De acordo com Doriel Barros, deputado estadual e diretor estadual do PT em Pernambuco, o ato de filiação ocorreu em São Paulo com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Jacira tem uma história de luta e superação, tendo que superar várias barreiras para criar os seus três filhos. Agora, ela se disponibiliza a encarar um novo desafio: ser candidata a deputada federal por Pernambuco. Bem-vinda, companheira!", escreveu

Na última quarta-feira (23), Jacira publicou um vídeo em suas redes sociais de um encontro que teve com o ex-presidente.

"Que felicidade conhecer de perto Lula e sua esposa Janja. Estou muito feliz de conhecer de pertinho alguém que eu sempre admirei por sua luta e bondade com a nossa nação. Foi uma satisfação estar com ele hoje e agradecer por todas as iniciativas que tanto ajudaram a minha família e a família de milhões de brasileiros", escreveu ela.

O momento também foi celebrado pelo seu filho. "Esse encontro foi tudo! Eu amo os dois", comentou Gil.