Mãe de Maria chora ao falar sobre expulsão da filha do BBB 22; veja relato

O nome da agora ex-participante do BBB 22 foi alvo de polêmicas após a expulsão da atriz do programa da Rede Globo. Desde o Jogo da Discórdia, na noite da segunda-feira (14), a web tem se manifestado com elação à retirada imediata de Maria da edição. Isso porque, durante a dinâmica, a cantora bateu com um balde na cabeça da participante Natália. Por parte do público, a atitude foi vista como agressão.

A participante foi chamada ao Confessionário nesta terça (15), e a casa foi informada sobre a decisão minutos depois. "Atenção todos. Nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem. A atitude da Maria com a Natália acabou gerando uma agressão. Com isso, Maria foi desclassificada e acaba de deixar o BBB. O paredão está mantido. Peguem as coisas da Maria e coloquem na despensa", informou a produção.

A irmã da artista e digital influencer, Gabriela Andrade, publicou nas redes sociais uma mensagem de apoio. "Vitória, eu te amo mais que tudo", escreveu Gabriela, usando o nome de batismo de Maria.

Em entrevista a Revista Quem, a mãe da artista, Alba Michele, foi mais vocal sobre os seus sentimentos em relação à situação. "Vou dar colo e acolhimento agora", chorou.

"A palavra que a Vitória deveria falar é impulsividade. Ela falou que foi agressiva, mas, na verdade, foi impulsiva. Nunca fui chamada na escola porque ela brigou com alguém. Nunca bati nela, ela nunca levou um tapa. Nunca precisei fazer nada disso porque ela sempre foi muito obediente, sempre soube da responsabilidade dela, sempre se cobrou demais. Essa impulsividade dela é de ser reativa e acaba sendo grosseira. Acho que no Jogo da Discórdia ela foi no impulso de uma pilha da casa", afirmou.