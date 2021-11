Mãe de Marilia Mendonça passa mal ao descobrir morte da filha

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, passou mal após saber da morte da filha, em Goiânia. A portaria do condomínio em que mora informou à produção da TV Anhanguera que uma ambulância entrou no local para socorrê-la. Ruth tem 53 anos fez aniversário ontem, dia 4 de novembro, um dia antes do falecimento da filha.

A artista morreu nesta sexta-feira (5) após a queda de uma aeronave em Minas Gerais. Em posts publicados anteriormente na web, Ruth cantava junto com a filha e adorava prestar homenagem para a filha. Em um dos posts, ela escreveu: “Quando você vai, leva metade de mim”.

Logo após o acidente, a repórter da TV Anhanguera Patrícia Bringel tinha conversado com a mãe da cantora, por telefone. Na ligação, Ruth disse que ainda não tinha nenhuma informação, mas que todos estavam bem.

“A gente ainda não tem nenhuma informação ainda, estamos apurando, mas está tudo bem. A gente ainda não sabe como esta a situação, mas esta tudo ok”, disse a mãe, antes de saber da morte da filha.