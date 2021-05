Mãe de Nego do Borel é investigada por suspeita de agredir a enteada

A mãe do cantor Nego do Borel, Roseli Viana, é acusada de agredir a enteada de 8 anos no Rio de Jnaieor, na segunda-feira (24). O caso foi registrado na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima.

A menina teria levado chineladas, arranhões e tapas de Roseli. A mãe acompanhou a menina para exame de corpo delito no IML. Roseli foi intimada para depor na quarta (26), segundo a Polícia Civil.

A advogada Elizabeth Medeiros, que orienta Roseli no caso, diz que ela nega as agressões.

“Ainda não tive acesso aos autos, mas já conversei com a Roseli e ela nega as acusações”, disse a advogada ao G1.