Mãe de Neymar e Tiago Ramos depõem à polícia após confusão em Santos

Tiago Ramos, 23, e a mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, compareceram à delegacia de polícia em Santos, no litoral paulista, para prestar depoimento sobre o suposto acidente doméstico envolvendo o modelo e mãe do atacante do PSG no último dia 2 de junho.

A assessoria de Neymar informou ao F5, por meio de nota, que Ramos e Nadine foram juntos até a delegacia e prestaram depoimento à delegada Edna Pacheco na sexta passada (5). "[Eles] esclareceram que não houve qualquer agressão, apenas um acidente doméstico que machucou bastante o braço do Tiago, que segue em recuperação. Os dois estão bem e seguem suas rotinas de isolamento social."

No dia 2 de junho, Tiago Ramos foi levado para um hospital após se envolver em um acidente doméstico no apartamento de Nadine, que mora em um condomínio de alta padrão na cidade de Santos. O acidente teria ocorrido por volta das 20h15 e, na sequência, uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada.

Ramos foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central e, depois, para a Santa Casa de Santos devido à gravidade dos ferimentos. O modelo levou 12 pontos no braço direito, na altura do cotovelo e recebeu alto no dia 3 de junho. Na ocasião, a assessoria de imprensa de Neymar informou que Tiago Ramos e Nadine Gonçalves estavam bem e que havia apenas acontecido um acidente doméstico.

Moradores vizinhos, contudo, disseram ao G1 que escutaram gritos vindos da cobertura do prédio, onde mora a mãe de Neymar, momentos antes de o Samu ser acionado. De acordo com o jornal Extra, Tiago Ramos está morando em um flat alugado por Nadine em Santos, no litoral paulista.

Antes de namorar a mãe de Neymar, Tiago Ramos foi acusado de agressão por uma ex-namorada na Espanha, em outubro de 2019. De acordo com G1, a balconista Rita Cumplido, 44, se relacionou com o jovem por oito meses. Segundo divulgado por Rita, eles brigavam com frequência devido ao rapaz ser muito ciumento. Em uma das discussões, a mulher registrou boletim de ocorrência contra o jovem e garantiu uma medida protetiva.

Reação de Neymar

Na madrugada do dia 5 de junho, um áudio de Neymar, 28, falando sobre seu padrasto, Tiago Ramos, foi vazado pelo jornalista Leo Dias, do Metrópole, nas redes sociais. Na gravação, o jogador xinga o modelo e fala sobre uma suposta briga com sua mãe, Nadine Gonçalves.

"Ela está lá com o namoradinho dela, que dá o c*. Ele deu uns tocos no vidro da varanda... e ela fala pra mim que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada para o vidro que está quebrado é muito longe, tá ligado?", explica em uma conversa com amigos.

Ainda na gravação um dos colegas do craque pergunta sobre a situação de Nadine e ele afirma: "Eu mandei o Cris lá para ver minha mãe, se tinha algum risco de... Se ela tomou alguma pancada, sei lá, alguma coisa..."

Os amigos de Neymar também ofereceram ajuda caso ele precisasse e continuaram o papo sugerindo uma vingança contra o modelo. "Vamos matar, enfiar um cabo de vassoura no c* dele", fala um deles.

Casal ioiô

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves assumiram a relação em 11 de abril quando publicaram a mesma imagem nas redes sociais em clima de romance. "O inexplicável não se explica, se vive", escreveu a mãe de Neymar na legenda.

A partir de então, muitas notícias e polêmicas começaram a aparecer em torno do modelo. Entre elas, a de que ele teria feito parte de um trisal com dois homens, teria namorado o cozinheiro de Neymar e transado com uma empregada idosa. Em abril, Tiago Ramos também teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet. Nas imagens, é possível ver um rapaz muito parecido com ele exibindo suas partes íntimas para um espelho.

Pouco mais de um mês após assumirem o namoro, o jornal Extra noticiou o término do romance. O motivo teria sido uma pressão por parte da família de Nadine. Parentes não queriam que ela tivesse mais envolvimento com o rapaz após muitas polêmicas em torno do nome dele. No final de maio, Tiago Ramos e Nadine Gonçalves reataram o namoro.