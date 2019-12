Mãe de nova namorada de Hulk está do lado da ex do jogador

(Foto: Reprodução)

O novo relacionamento do jogador Hulk segue provocando polêmicas. Ele assumiu namoro com Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher, Iran Ângelo. Houve um racha familiar por conta da história e a maior parte do apoio ficou com Iran, mãe dos três filhos do jogador. Até a mãe de Camila, Niris, irmã de Iran, tem se mostrado contra a filha, segundo o colunista Leo Dias, de Uol.

O motivo, diz o colunista, é a ajuda constante que Iran sempre deu aos familiares. Com a melhora na condição financeira, ela sempre deu apoio aos familiares, inclusive a própria Camila, que era sua sobrinha mais próxima. Iran deu casa a familiares, empregou todos e também levava os parentes em viagens pelo mundo.

Niris publicou nas redes sociais uma foto da irmã chegando ao Brasil. "Deus abençoe essa família. Ela tinha sim que descer de TAPETE", escreveu na legenda, se referindo ao fato de ter um tapete vermelho na porta do jatinho. Iran veio para o país com os filhos.

A atitude de Camila é considerada uma traição grande na família. "Não há ninguém na família que não esteja com Iran. Ela ajuda a todos", contou uma fonte próxima ao colunista. O irmão de Camila, Yugner, também está apoiando a tia.

O namoro de Hulk e Camila foi divulgado próximo ao Natal e vários detalhes sobre a separação são conhecidos.Houve tentativa de um acordo de divórcio amigável do jogador com a ex-mulher. Hulk transferiu para a ex R$ 100 milhões e colocou à diposição dela 80 imóveis para que escolhesse metade deles. Ela não aceitou e diz que vai resolver a questão judicialmente. O jogador tem fortuna estimada de R$ 300 milhões.