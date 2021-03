Mãe de Paulo Gustavo pede orações ao ator, internado com covid-19

Dea Amaral, mãe de Paulo Gustavo, foi até seu Instagram para pedir orações ao ator, que está internado em um hospital do Rio de Janeiro com coronavírus.

"Paulo Gustavo precisou se internar por complicações do Covid. Mas graças a equipe médica e a corrente de energia e orações ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia. Ele está louco para voltar a fazer a gente rir. Pelo que continuemos rezando em conjunto, 12h, 15h 2 18h todos os dias para que ele se recupere o mais rápido possível! Não consigo responder a todos, mas agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito!", disse ela em um texto divulgado no Instagram.

Nos comentários, diversas celebridades mandaram mensagens de apoio: "Jesus no comando!! Cura, cura, cura. Daqui a pouco vai estar aqui fazendo a gente rir. Te amo", afirmou Monica Martelli; "Faço parte dessa corrente", completou Fernanda Paes Leme; "Mãezona linda que tanto admiramos ... Tudo vai dar certo. Estamos em oração", ressaltou Sabrina Sato.

Mais cedo, Thales Bretas, marido de Paulo, também pediu orações para que o ator de 42 anos se recupere o mais rápido possível, e agradeceu todas as mensagens de carinho e fé que recebeu durante os últimos dias.