Mãe descobre por WhatsApp que filha de 9 anos foi estuprada em SP

A mãe de uma menina de nove anos descobriu via WhatsApp que a menor foi estuprada enquanto estava em um abrigo para menores na cidade de Santos, em São Paulo. Um adolescente de 13 anos é o principal suspeito no caso e foi encaminhado para a Fundação Casa, informou o portal G1.

A informação foi passada à mãe da criança por outra abrigada. Na conversa, a adolescente alega que viram a menina no banheiro, paralisada, e diz que teriam feito um exame que comprovou o estrupo.

Após receber a informação, a mãe ficou desesperada e foi até o local na companhia do ex-marido. Ela relata que os filhos estão no abrigo há cerca de um ano, pois houve uma briga com o ex-companheiro e a Justiça decidiu que o local era mais seguro para as crianças.

"Quando eu cheguei lá, ela começou a gritar: 'mãe, me tira daqui, eu fui estuprada'. A minha menina está desesperada, ficou muito nervosa. Eu também estou passada com tudo isso", desabafa a mãe em entrevista ao g1.

Após o caso, um termo de declaração foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos.

O caso aconteceu no dia 19 de setembro, mas a mãe soube apenas na quinta-feira (30).