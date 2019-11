Mãe do ator Caio Junqueira morre no Rio dez meses após o filho

Maria Inez, mãe do ator Caio Junqueira, morreu em 15 de novembro, dia em que o filho completaria 43 anos de idade. A notícia só veio à tona nesta terça-feira, 19, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia.



A causa da morte de Maria Inez não foi divulgada.O enterro ocorreu na segunda, 18.



Em janeiro, o ator sofreu um acidente de carro no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e não resistiu aos ferimentos. O carro que dirigia capotou e ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto.



Após a morte do irmão, Jonas Torres, que morava nos Estados Unidos, voltou ao Brasil para cuidar da mãe, que ficou muito abalada com a situação.

Dani Pinheiro, mulher de Jonas, homenageou a sogra no Instagram. "Ines, vai com Deus...super vovó, guerreira, peça rara, raríssima! Jonas, Pilar...força e todo o meu amor. Fica o amor. Sempre, pra sempre", escreveu.



O último trabalho de Caio Junqueira foi na série O Mecanismo, da Netflix.