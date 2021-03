Mãe do empresário Ademar Lemos morre aos 89 anos em Salvador

Dona Celita Lemos, mãe do empresário Ademar Lemos, do Grupo Lemos Passos, faleceu nessa segunda-feira (22), no Hospital Aliança, onde estava internada para tratamento da Covid-19. Dona Celita tinha 89 anos e, completamente ativa, mantinha as características de sempre – era carinhosa, atenciosa, generosa e paciente.

Foi no sítio dela, na Estrada Velha do Aeroporto, que nasceu o bloco de carnaval Eva – Ademar foi um dos criadores e presidentes do grupo. Por causa da doença, não houve velório. Dona Celita foi cremada no final da manhã. Muito triste tudo isso.

Leia mais notícias do Alô Alô.