Mãe do empresário Luciano Hang morre em SP após ter covid-19

A mãe do empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, morreu na quarta-feira (3), por conta de complicações da covid-19. Regina Modesti Hang tinha 82 anos e desde o final de dezembro estava internada em um hospital da rede Prevent Sênior, em São Paulo.

Segundo familiares, a idosa começou a ter febre no dia 27 de dezembro. Já no dia seguinte foi diagnosticada com covid-19 e foi internada, com 95% dos pulmões afetados pela doença.

No hospital, ela foi intubada e depois, com agravamento do quadro, passou por traqueostomia. A paciente acabou sofrendo sepse, uma infecção generalizada, e morreu.

Regina tinha costume de acompanhar o filho nas inaugurações de novas unidades da Havan. Luciano, a mulher, Andrea, e os três filhos também tiveram sintomas da doença e estavam internados em um hospital de São Paulo. Ele revelou que estava acompanhando a mãe quando descobriu que também tinha contraído o coronavírus. O empresário recebeu alta em 20 de janeiro. “A vida é uma só e temos que lutar com todas as forças para preservá-la. Prefiro pecar pelo excesso do que errar sem ao menos tentar”, disse ele em um post após sair da unidade.

O empresário, bolsonarista ferrenho, é defensor do tratamento precoce com medicamentos sem comprovação de eficácia contra a covid-19. Além dos medicamentos, ele também defende que atividade física, boa alimentação e uso de vitaminas previnem a doença.

Luciano ainda não falou publicamente sobre a morte da mãe. A assessoria da Havan divulgou nota lamentando a perda e destacando que Dona Regina sempre esteve ao lado do filho.

" É com profunda tristeza que a Havan comunica o falecimento de Regina Modesti Hang, 82 anos, mãe de Luciano Hang.

Dona Regina sempre esteve ao lado do filho, presente nas inaugurações e nos momentos mais importantes destes quase 35 anos de história de Havan. Era nossa 'cliente número 1', a primeira a comprar em cada filial inaugurada pelo Brasil. Cozinheira de mão cheia, todas as terças-feiras fazia questão de cozinhar, recepcionar a família e os convidados da Havan.

A dor desta grande perda não é sentida apenas pela família Hang, mas dividida entre a grande família Havan. Dona Regina ficará marcada por sua simplicidade e generosidade, na memória e no coração dos que passaram por sua vida. Dona Regina deixa dois filhos, João Luiz e Luciano, noras, netos e bisnetos. A celebração de despedida será em família.

'Aqueles que passam por nós não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós'.”