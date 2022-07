Mãe e bebê de 3 meses são encontrados mortos em apartamento no interior de SC

A jovem Jessica Mayara Ballock, de 23 anos, e o filho Theo Pereira, de 3 meses, foram encontrados mortos com sinais de violência na manhã de segunda-feira, 25, no apartamento em que a família morava em Blumenau (SC). O caso é tratado pela polícia como feminicídio.



O suspeito de ter cometido os crimes é o pai da criança, Kelber Henrique Pereira, de 28 anos, que está foragido. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ronnie Esteves, ele já tem passagens pela polícia e um mandado de prisão foi expedido contra ele pela 1ª Vara Criminal de Blumenau.



Esteves aguarda o resultado de uma perícia para determinar a causa da morte, mas suspeita que a mãe e o bebê tenham sido degolados. Uma faca com manchas de sangue foi apreendida próximo ao corpo das vítimas.



De acordo com a defesa de Pereira, o suspeito está em Bragança Paulista (SP) e pode se entregar à polícia ainda nesta terça-feira.



O filho mais velho de Jessica, de 1 ano e dez meses, Kalleb Pereira, estava desaparecido desde segunda-feira, mas foi localizado nesta terça pela Polícia Civil em uma cidade do interior de Minas Gerais. Segundo o delegado, a criança está bem e segura na casa dos avós paternos.



Para o delegado, ainda é cedo para determinar o que teria motivado o crime, mas não está descartado o uso de drogas. Segundo a família das vítimas, o pai das crianças é usuário de entorpecentes.