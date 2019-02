Mãe e filha são atropeladas por jovem bêbado que pegou carro escondido; veja vídeo

Um carro desgovernado invadiu a calçada e atropelou duas pessoas mulheres que estavam em um bar na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá, na Zona Norte do Rio.

Segundo a polícia, Hugo de Sena Barbosa, 20 anos, estava bêbado e tinha utilizado o carro escondido da mãe, proprietária do veículo.

Sem habilitação, ele estava embriagado quando pegou o volante e, em alta velocidade, atingiu as vítimas identificadas apenas como Carmem Lúcia – que está em estado grave – e Luziet (filha dela), que se encontra em situação estável, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio.

Mãe e filha foram atingidas em cheio pelo Caoa Chery vermelho, na madrugada de domingo (17), como mostra um vídeo divulgado pelo site Irajá Notícias. Assista.

A imagem ainda mostra o rapaz correndo, após o acidente, sem prestar socorro às vítimas. Ele acabou preso em flagrante. Carmem e Luziet foram levadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Segundo o jornal carioca O Dia, Hugo foi levado à delegacia, mas pagou fiança de R$ 900 e foi liberado.

"Ele foi encaminhado ao Poder Judiciário, onde foi posto em liberdade, após pagamento de fiança e imposição de algumas medidas cautelares, entre elas, proibição de frequentar bailes de Carnaval, recolhimento noturno e impedimento para iniciar o processo de habilitação, uma vez que ele não tinha carteira de habilitação", afirmou o delegado Edu Guimarães, em entrevista à TV Globo.

O bar em que as duas vítimas estavam se manifestou nas redes sociais prestando "total solidariedade" às clientes.

"Os prejuízos financeiros causados ao nosso bar são o que menos importa-nos neste momento de dor, pois são recuperáveis. Pedimos em preces a Deus forças aos seus amigos e familiares, na expectativa de que, brevemente, ambas estejam retomando suas vidas normais", diz o comunicado.