Mãe e filha são mortas a facadas dentro de casa em Angra dos Reis

Uma mãe e uma filha foram achadas mortas em um condomínio de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (3). Luciamar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e a filha Adriana Vasconcelos da Silva, de 19, foram esfaqueadas. O suspeito é um homem de 38 anos apontado como ex-namorado de Lucimar. Ele se apresentou à polícia, mas nega o crime.

A Polícia Militar foi chamada ao local à tarde e encontrou a porta da casa aberta. Ao entrar, os policiais encontraram as vítimas já sem vida. A primeira pessoa a chegar lá foi um sobrinho de Luciamar. Testemunhas contaram que o ex-namorado dela havia sido a última pessoa a ser vista entrando na casa. As informações são de O Globo.

Outro crime

No Rio de Janeiro, outro crime similar chamou atenção ontem. Carlos Henrique dos Santos Batista, de 44 anos, invadiu a casa da ex-namorada, Geilza da Silva Alves, de 51, e matou a tiros ela e um dos filhos, Alan Alves de Souza, 27. A família estava almoçando na casa em Barros Filho, na Zona Norte da cidade, quando o criminoso chegou atirando. Outro filho de Geilza também foi baleado, mas conseguiu pular a janela do imóvel para fugir e sobreviveu. Depois do crime, Carlos se matou.

Uma semana antes do crime, Carlos escreveu uma mensagem na última postagem de Geilza. "Parabéns meu amor, boa sorte e sucesso nos seus objetivos", dizia.

Carlos Henrique já tinha antecedentes por violência doméstica. Em 2003 e 2005, quando namorava outra mulher, ele foi investigado por dois delitos do tipo.