Mãe e filho morrem em acidente na estrada da Cetrel, em Camaçari

Um acidente entre dois carros acabou na morte de dois familiares logo no início da manhã deste domingo (3). Os veículos colidiram na BA-530, em trecho conhecido como estrada da Cetrel, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Mãe e filho, que retornavam de festejos de Ano Novo em Barra do Jacuípe morreram.

Em nota, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) afirmou que quando chegou ao local da ocorrência, constatou que havia cinco vítimas: duas fatais e três feridas, queforam encaminhadas para o Hospital Geral de Camaçari. O acidente envolveu dois veículos, um Fox e um Siena.

Os ocupantes do veículo Siena foram as vítimas fatais. A mãe é identificada como Valneide Amaral Rodrigues enquanto o filho, que conduzia o carro, era Saulo Rodrigues Protásio. Os dois estavam do lado esquerdo do veículo e receberam impacto direto da batida. Havia outros dois ocupantes no carro, também da mesma família, uma mulher e um homem. Ela está consciente; ele, em observação.

Uma mulher conduzia o veículo do tipo Fox e sobreviveu. Ela foi encaminhada para HGC, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Acidente grave deixou trânsito carregado na estrada da Cetrel (Foto: Leitor CORREIO)

O trânsito ficou bastante congestionado na região em decorrência do acidente. A polícia fez o bloqueio da via em dois sentidos para retirar os veículos e, até o momento, o trânsito segue com retenções na rodovia.