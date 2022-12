Mãe e filho são baleados após homem fazer xixi em frente à casa deles em Ilhéus

Um jovem de 18 anos e a mãe dele de 42 foram baleados em um bar situado no bairro Iguape, Ilhéus, na noite de segunda-feira (5). Além deles, quatro pessoas ficaram feridas.

A confusão começou depois que um homem fez xixi em frente à residência das vítimas, de acordo com a TV Bahia. O jovem foi atingido depois de reclamar da atitude da dupla.

Um terceiro homem, que também estava no bar e viu a briga, pegou uma arma no carro e atirou no pescoço do jovem de 18 anos. A mãe dele, ao ver a situação, tentou defender o filho, mas foi baleada. Ela ficou ferida no braço e no abdômen.

Dois homens foram socorridos para o Hospital Regional Costa do Cacau por meios próprios. As outras quatro vítimas foram assistidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e posteriormente reguladas até um hospital da região, segundo a PM.

O policiamento foi reforçado na região e foram realizadas rondas e buscas na região à procura de suspeitos, mas ninguém foi preso.

A motivação e autoria serão investigadas pela Polícia Civil. O caso é investigado como uma tentativa de homicídio contra a mulher o filho.

As guias periciais foram expedidas e oitivas e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.