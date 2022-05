Mãe e filho são encontrados mortos dentro de casa em Vitória da Conquista

Ellen Santos Lima, de 32 anos, e seu filho Ítalo Santos Briges, de 5, foram encontrados mortos dentro da própria casa da família, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no início da noite deste domingo (22).

Policiais militares da 78ª CIPM foram acionados pelo Cicom em razão de disparo de arma de fogo no condomínio Residencial Acácia, no bairro de Zabelê. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher e uma criança atingidas por disparo, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Ao lado do corpo da mulher, foi encontrada uma pistola calibre 9mm.

De acordo com os militares, a arma de fogo, modelo TH9, 9MM, Taurus, está registrada em nome de Ricardo Briges da Silva, marido de Ellen e pai de Ítalo. Ele guarda civil municipal de Vitória da Conquista.

Procurada, a prefeitura de Vitória da Conquista informou que uma apuração inicial revelou que Ricardo tem a posse legal e pessoal da pistola, e que isso não relacionado à sua atividade, uma vez que Guarda Municipal não tem autorização para porte de armas.

Em nota, o comando da Guarda Municipal de Vitória da Conquista informa que, desde que após tomou conhecimento do ocorrido, está dando o suporte ao guarda municipal, desde o atendimento psicológico à logística para o sepultamento de sua esposa e filho.

"O guarda estará afastado de suas atividades para preservação de sua integridade mental. O comando da Guarda Municipal também informa que uma sindicância vai verificar o aspecto disciplinar", declarou.

A Delegacia de Homicídios (DH) de Vitória da Conquista expediu as guias para exame pericial e médico legal, e vai apurar o caso.