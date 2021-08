Mãe é morta a tiros e filha de 7 anos é baleada em fazenda na Bahia

Uma mulher foi morta a tiros depois que um criminoso invadiu a fazenda onde ela vivia no povoado de Santo Amaro, na zona rural de Barra do Estiva, no sudoeste baiano. Além de tirar contra a mulher, o criminoso também disparou contra a filha de sete anos dela. O crime aconteceu na noite do sábado (27).

Segundo informações da Polícia Civil, Maíza Pereira Caíres, 26 anos, chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital Suzy Zanfretta, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Já a filha de Maíza foi atingida por três tiros e ficou ferida. Ela foi socorrida para a mesma unidade médica onde a mãe morreu, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Civil já investiga o crime, mas, até o momento, não há informações sobre o que motivou o crime, nem sobre quem o cometeu. Moradores da região afirmam apenas que as duas estavam em um imóvel, dentro da fazenda, quando o homem pulou a cerca da propriedade e disparou contra as duas. As testemunhas não souberam dizer, no entanto, quem era o homem e se ele conhecia as vítimas.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local. A Delegacia Territorial de Barra da Estiva, que faz parte da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Brumado), investiga o caso.