Mãe é presa após agredir filho de 10 meses na Bahia; veja vídeo

Uma mulher foi detida, no último domingo (3), após agredir o filho de 10 meses no povoado de Nova Iguira, em Xique-Xique, no norte da Bahia. As imagens que mostram a agressão viralizaram nas redes sociais.

Na gravação a mulher aparece alterada, gritando e chutando o próprio filho que está no chão, enquanto outras pessoas tentam contê-la. O Conselho Tutelar de Xique-Xique informou que já acionou as autoridades policiais e realizou uma visita na residência onde a criança estava, para garantir o bem estar do bebê.

Ao chegar no local, os agentes do Conselho Tutelar encontraram a mãe da criança, que já estava mais calma. O bebê foi encaminhado para a unidade hospitalar e a avaliação médica não constatou lesões. O órgão encaminhou a criança para uma instituição, onde ela se encontra resguardada.

"Posteriormente será feita os encaminhamentos para que a criança seja assistida, garantindo assim seus direitos. Em se tratando da mãe, cabe às autoridades policiais e judiciária fazer os procedimentos cabíveis", declarou o Conselho Tutelar por meio de nota.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT) de Xique-Xique instaurou um inquérito para apurar uma denúncia de maus tratos praticados pela mãe contra o bebê de 10 meses. A mulher e testemunhas do caso foram ouvidas na unidade, que já entrou em contato com o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Segundo a corporação, medidas cautelares devem ser solicitadas ao Poder Judiciário nos próximos dias.