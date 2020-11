Mãe é presa suspeita de deixar criança com deficiência presa em quarto

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu, na segunda-feira (2), feriado de Finados, uma mulher suspeita de ter trancado o filho dentro de um quarto enquanto havia saído para ir à praia.

De acordo com informações fornecidas pela PMPE, policiais militares do 18º Batalhão de Polícia Militar foram acionados, por volta das 17h da segunda, para verificar uma denúncia de abandono de incapaz no Loteamento Nova Era, em Ponte dos Carvalhos, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. Chegando ao local, o efetivo constatou indícios de abandono e iniciou as buscas pela responsável legal do menor de idade.

A criança de seis anos, que tem deficiência mental, foi encontrada sem roupas, presa em um quarto escuro, fétido e em condições degradantes, informou a polícia. Foi realizado o resgate da criança.

No caminho para a delegacia, a equipe policial localizou a mãe do menor, em trajes de banho. A mulher, que não teve o nome divulgado, estava voltando da praia. Ao identificar a responsável, foi dada voz de prisão, e a suspeita foi conduzida até a delegacia da cidade para a aplicação das medidas cabíveis.

O Conselho tutelar foi acionado e prestou os devidos cuidados à criança.