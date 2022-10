Mãe morre e filho fica ferido durante ação policial em Salvador; um suspeito foi morto

Uma mulher morreu e seu filho de cinco anos ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo na localidade do Brongo, no bairro de Brotas, em Salvador, durante uma ação policial na noite de sexta-feira (30). Um homem suspeito de envolvimento com um grupo armado também morreu.

Segundo informações preliminares, houve uma troca de tiros no local entre uma equipe da Polícia Militar e homens armados. Segundo a Polícia Civil, Catimile dos Santos Bomfim, de 37 anos, e seu filho foram atingidos durante o confronto. A criança foi socorrida para uma unidade de saúde pelos policiais.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 26ª CIPM realizava rondas na Rua Daniel Lisboa quando foi informada por transeuntes de que um grupo de homens armados estaria comercializando drogas no Brongo. No local, os pms visualizaram os suspeitos que, ao avistarem os policiais, efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes, que responderam.

(Foto: Divulgação/SSP)

"Após os disparos, a guarnição prosseguiu a pé, logo adiante se deparou com uma mulher e uma criança caídas ao solo. De imediato, os militares socorreram a criança", informou a PM em nota.Os militares seguiram com a perseguição e encontraram ao solo um revólver calibre 32, contendo três munições disparadas, duas munições picotadas e uma intacta, um revólver calibre 22, contendo quatro munições disparadas e três intactas, uma pistola calibre 380, contendo duas munições intactas, 211 pinos de cocaína, 77 pedras de crack, 14 trouxas de maconha, 23 recipientes de lança perfume, três aparelhos celulares e R$ 361,25 em espécie pertencentes aos indivíduos armados que fugiram efetuando disparos de arma de fogo.

"Ao retornar para prestar socorro à mulher, a guarnição foi hostilizada pela população, que não permitiu o socorro, afirmando que ela só sairia do local com a chegada do Samu. Subsequente, os pms foram informados que a mesma veio a óbito no local", declarou a Polícia Militar.

Posteriormente, a equipe foi informada que um homem havia sido socorrido pelo Samu, na Avenida Bonocô, e conduzido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu aos ferimentos. Os policiais reconheceram o suspeito como um dos indivíduos que fazia parte do grupo armado que atirou contra os policiais.



Logo depois, o Cicom informou que outro suspeito do confronto que teria confrontado a guarnição, teria dado entrada no Hospital Santa Izabel, com ferimentos após ser atingido por disparos de arma de fogo. No local, os policiais constataram o fato. O homem foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está custodiado.



Os militares deslocaram para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), para a lavratura do Auto de Resistência e apresentação de todo material apreendido.

A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) do DHPP esteve no local e acionou o Departamento de Polícia Técnica, cujos laudos ajudarão na obtenção de informações a respeito das circunstâncias da ação.