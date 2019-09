Mãe pede que filha estuprada por 10 anos perdoe o padrasto

Um homem de 39 anos denunciado por abusar sexualmente da enteada foi preso em Manaus, no Amazonas. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (20), a vítima - hoje com 16 anos - sofria os abusos desde os cinco. O suspeito nega o crime.

Após uma investigação que durou cerca de seis meses, o suspeito foi preso nesta quinta-feira (19) na Comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã. As informações são do G1.

Segundo a adolescente, os abusos tiveram início durante brincadeiras com o suspeito e só chegaram ao fim quando a vítima, aos 15 anos, saiu de casa para morar com tias. Neste período, segundo a delegada, parentes da vítima a incentivaram a denunciar o padrasto.

Ainda de acordo com o portal, a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, contou que a mãe da vítima pedia a ela que perdoasse o homem.

"A mãe entrou em processo de negação e, inclusive, chegou a coagir a menina para que ela desmentisse a história", contou a delegada.

A titular afirmou ainda que a mulher será indiciada por estupro de vulnerável na forma de omissão.

A ordem judicial foi expedida no último dia 13, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Lourenço, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e deve ser mantido em prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça. Conforme Joyce Coelho, ele é reincidente neste tipo de crime e cumpria pena em regime semiaberto. Caso ele seja condenado novamente, pode receber sentença de oito a 15 anos de prisão.