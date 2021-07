Mãe que acusa pai de fugir com filho procura criança em Praia do Forte

Policiais tentaram, pela quarta vez, encontrar a criança de três anos que está longe da mãe, Catharina Galvão Bastos, de 23 anos, desde abril. A tentativa da última quinta-feira (22) foi em um condomínio em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. Catharina recebeu fotos que indicavam que seu filho poderia estar no local com os avós paternos. Ela acusa o ex-namorado, Paulo Roberto de Aguiar Valente Júnior, de 38 anos, de estar com a criança e impedir o contato dela com a mãe, mesmo sem possuir a guarda.

Segundo a advogada da mãe da criança, Mônica Santana, a administração do condomínio informou que Paulo Roberto esteve no local, mas saiu pela manhã. Ele teria chegado há dois dias. "Isso significa que ele está indo de um lugar para o outro para não ser apanhado mesmo. Até achávamos que poderia não ser verdade, mas com a confirmação da administração, conseguimos ter alguma pista", informou.

Três mandados de busca e apreensão pela criança já foram frustrados. Na última quarta-feira (21), policiais e oficiais de justiça foram até a residência fixa de Paulo Roberto, em Salvador, e encontraram o apartamento vazio. Ele teria informado, no dia anterior, que entregaria a criança, mas não cumpriu o trato.

Catharina tem a guarda do filho e Paulo teria direito a visitas supervisionadas. O menino teria ido até a casa do pai no dia 16 de abril e, no dia 18, quando deveria retornar à casa da mãe, não voltou. Segundo a jovem, a família de Paulo teria informado, dias depois, que não devolveria a criança e impedido o contato entre mãe e filho. Catharina diz que conseguiu ver o menino no dia 4 de junho, através de chamada de vídeo, e a criança teria pedido para voltar para casa.