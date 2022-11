Mãe se revolta ao ver filho sendo usado em tatuagem sem permissão

Uma mãe usou as redes sociais para expor uma situação complicada envolvendo o filho e uma tatuagem que não foi permitida. Preta Lagbara, que mora no Rio de Janeiro, descobriu que seu filho, Ayo, está tatuado em uma pessoa desconhecida.

Ela só descobriu após amigos alertarem nas redes sociais. De acordo com ela, em conversa ao UOL, o tatuador não respondeu aos comentários da mãe e só entrou em contato após Preta denunciar o ocorrido.

Após a situação chegar na Justiça, o tatuador Neto Coutinho alegou que Preta estava com o orgulho ferido por causa da arte dele e a repercussão que estava acontecendo nas redes sociais. Além disso, ele disse que achou a foto no Pinterest e resolveu entrar em um concurso com a fotografia. Em resposta, a mãe do menino ficou revoltada e respondeu que não se tratava de arte, e sim, de expor uma criança no corpo de uma pessoa desconhecida.

"Não se trata da arte, do talento dele, ninguém está questionando isso. O que se trata é que ele não pode simplesmente achar que em pleno 2022 as pessoas ainda têm direito de pegar uma foto de uma criança aleatória e tatuar no corpo de alguém. Você pegar uma foto, levar para um concurso, e tatuar no corpo de alguém que nunca teve algum tipo de contato com a criança é um absurdo, é desrespeitoso, desumano. Meu filho não é um animal em zoológico".

No Instagram, Neto Coutinho pediu desculpas pelo ocorrido e que fez um "equívoco", além de não ter intenção de prejudicar os envolvidos.