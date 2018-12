Mãe Stella de Oxóssi deixa UTI após infecção e se recupera bem

A ialorixá Maria Stella de Azevedo Santos, a Mãe Stella de Oxóssi, 93 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, na tarde deste sábado (15). Mãe Stella foi internada nessa sexta-feira (14) com quadro de infecção.

A informação foi divulgada pela companheira dela, a psicóloga Graziela Domini Peixoto, que vive com Mãe Stella em Nazaré, também no Recôncavo.

"Elá já brincou comigo. A mesma Mãe Stella de sempre, brincalhona; pediu café, rezou pelas meninas que fizeram café para ela. Ela é supreendente. O organismo dela também", disse Graziela ao CORREIO.

A decisão dos médicos de deixá-la na UTI foi por conta da idade avançada.

Ialorixá do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, no bairro de São Gonçalo, ela foi levada de ambulância e segue internada, ainda sem previsão de alta médica.

"Apesar da infecção ser pequena, a idade dela agrava e optaram por colocar ela na UTI (na sexta), pra protegê-la", informou Graziela.

A psicóloga garantiu que a situação não chega a ser preocupante, mas que demanda acompanhamento e cuidados permanentes.