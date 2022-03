Mãe tapa boca da filha de seis meses com fita adesiva para mexer no celular; veja vídeo

Uma bebê de 6 meses teve a boca tapada pela mãe com uma fita adesiva enquanto chorava. A cena foi flagrada pelo pai da criança que chegou em casa, na cidade de Sinop, no norte do Mato Grosso, e viu a mulher mexendo no celular ao lado da filha amordaçada.

Ao g1, a Polícia Civil informou que o pai, de 26 anos, contou que filmou a atitude da mãe, 18 anos, em um “momento de bobeira”. O caso aconteceu no último dia 13, mas o vídeo viralizou nas redes sociais nesta semana.

Nas imagens, é possível ver a recém-nascida deitada em uma cama, chorando com a boca tapada pela fita. Ao encarar a cena, o pai retira o adesivo e questiona a mãe do motivo dela ter feito aquilo, mas ela nada responde. O homem registrou uma denúncia à polícia.

Mãe com sintomas de depressão coloca fita adesiva na boca de filha bebê de 6 meses para ela parar de chorar. pic.twitter.com/EkzTdH4axb — Expresso AM (@am_expresso) March 22, 2022

Após o ocorrido, a bebê foi encaminhada para um abrigo. A mãe deve responder pelo crime de maus-tratos. Segundo a polícia, a suspeita é que ela esteja com depressão. Ela foi levada para a casa da mãe dela para depois ser encaminhada a um psiquiatra.

Uma equipe do Conselho Tutelar procurou a família e solicitou o registro do boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Sinop.