Mãe tenta vender filha de 2 anos por anúncio no Facebook e é presa

Uma mulher da comunidade de Chanduy, no Equador, tentou vender a filha de 2 anos por meio de um anúncio no Facebook e foi presa. O caso aconteceu no sábado (23).

Segundo a Direção Nacional de Polícia Especializada para Meninos, Meninas e Adolescentes, a mãe ofertou a criança por US$ 400 em dinheiro, aproximadamente R$ 1,9 mil.

Um usuário da rede fez a denúncia à polícia, e alegou que a mulher pretendia concluir a negociação em um terminal de ônibus na noite de sábado (23), onde faria a troca da criança pelo dinheiro.

O jornal equatoriano El Universo publicou que o agente da Direção Nacional, Ángel Tandazo contou que a mulher queria vender a filha por "motivos pessoais". "Nas imagens que chegaram até nós, ela coloca seu número de telefone para que as pessoas interessadas em comprar a menina possam entrar em contato", explicou.

Interrogada pela polícia, a mulher confirmou que não tinha condições financeiras para garantir o sustento da filha, e que foi abandonada pelo pai da criança há meses.

A mãe se encontra detida. As autoridades afirmaram que estão tomando todas as medidas para proteger os interesses e os direitos da criança, enquanto a menina fica sob a tutela da avó materna.