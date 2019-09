Maestro baiano cria ópera inspirada em Irmã Dulce que será apresentada na Itália no dia 12

(Divulgação)

Roberto Laborda já regeu na Rússia, Inglaterra e na República Tcheca

Roma, a capital da Itália, receberá, pela primeira vez, a apresentação de uma ópera composta por um baiano. Trata-se do espetáculo Irmã Dulce, criado pelo maestro e compositor Roberto Laborda, que levou 10 anos trabalhando a obra que homenageia a futura santa baiana. A obra será apresentada em um concerto na Sala Palestrina, no Palazzo Pamphilli (local da Embaixada Brasileira em Roma) durante uma cerimônia que contará com convidados ilustres, no dia 12 de outubro, um dia antes da canonização da freira, no Vaticano.

Dois atos

A ópera está dividida em dois atos e gira em torno da luta de Irmã Dulce para fundar as Obras Sociais que levam seu nome. A história começa com um romance entre uma moradora de rua, Gabriela, interpretada pela soprano espanhola Sílva Sabater, e o nobre Barão Lanat, vivido pelo tenor colombiano Carlos Arturo Gómez. O ápice da ópera é quando a principal ária – intitulada Ave Dulce - é entoada. A música narra a morte da freira, que é recebida por anjos e levada aos céus.

(Divulgação)

Músico baiano dirige a Orquestra de Barcelona, na Espanha

Maestro premiado

De acordo com o músico – que já ganhou diversos prêmios na Europa e que atualmente dirige a Orquestra Metropolitana de Barcelona, na Espanha, a ópera “tem amor, compaixão, luta e muita solidariedade”. A ideia da composição, segundo o maestro, surgiu na adolescência por causa da amizade entre sua família e Irmã Dulce.



Feijão no Forte

A revista Let's Go Bahia, realiza no próximo domingo (29), no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, sua tradicional feijoada. O evento é exclusivo para convidados.

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Roger Gomes comanda rede inglesa de cosméticos na Bahia

O baiano Roger Gomes trocou o direito tributário pelo balcão. Aos 30 anos, ele é o responsável pela franquia local de uma marca mundial de cosméticos – a The Body Shop - instalada nos principais shoppings da capital baiana. A escolha pela marca inglesa, segundo ele, foi em função do processo de produção natural dos produtos. “Trabalhamos com itens 100% vegetarianos e veganos”, diz. Engajado, Roger diz que o consumo exagerado de produtos de origem animal transformou a criação de animais para fins comerciais em uma indústria desenfreada e cruel. “O público, sobretudo o mais jovem, está cada vez mais atento a origem dos produtos que consome, daí a nossa preocupação de buscar nos associar com uma marca que tivesse a ver com esse, que é também, o nosso pensamento”. Para ele, que divide o comando das quatro lojas com a irmã Louise Gomes, hoje, sem propósito claro, e ético, fica muito difícil atender às exigências das novas gerações. O empresário, que gosta de se aventurar na cozinha, equilibra o dia o dia do varejo com visitas diárias a academia de ginástica para equilibrar também a paixão pela boa gastronomia.



Repaginada

A Perini vai repaginar todas as suas lojas. A primeira unidade a ganhar novo layout, esta em formato de mini empório, será a do Shopping Paralela que será reinaugurada na próxima sexta-feira, às 18h. O espaço foi totalmente reformado e volta com um mix de mais de 2 mil itens, entre produtos nacionais, importados e de fabricação própria. O diretor geral da Perini, Celso Ferreira, adianta que até o final deste ano, uma nova unidade será aberta na região metropolitana.



Decor

A loja Novo Projeto, na Pituba, inaugura amanhã (25), a Mostra Concept, que reúne oito ambientes projetados por profissionais das áreas de arquitetura e design de interiores.

(Divulgação)

Rebecca Sieiro vai criar um dos ambientes da mostra de decoração

Mais +

O Mercado Modelo, um dos equipamentos icônicos da cidade, vai passar por uma grande reforma. A obra será realizada pela Prefeitura de Salvador. De acordo com ACM Neto, o projeto conceitual já está pronto. A licitação deverá ser lançada em breve. Nós baianos, e claro, os milhares de turistas, agradecemos.

Menos –

Pegou muito mal a declaração do diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, o dramaturgo Roberto Alvim, sobre a atriz Fernanda Montenegro. Ele ofendeu um patrimônio da cultura brasileira. Como era de se esperar, a atitude gerou indignação na classe artística, e claro, em todos nós brasileiros que apreciamos a atriz que é o símbolo maior da arte dramática deste país.

(Divulgação)

A grande dama do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, merece respeito