Magno Malta é hospitalizado com ferimentos no rosto na Bahia

Magno Malta (PL-ES), eleito senador no primeiro turno das eleições de 2022, precisou ser hospitalizado em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, na segunda-feira (24). O político usou seu perfil nas redes sociais para avisar ao seguidores que sofreu acidente no banheiro do hotel onde estava hospedado.

Nas imagens, Malta aparece com o olho roxo, curativo na testa e supercílio, além de um ferimento no nariz e no lábio. Segundo ele, as lesões foram causadas pelo box de vidro que estilhaçou. Malta teria escorregado e batido a cabeça no box.

"Sofri um acidente hoje pela manhã com o blindex do hotel onde eu estava hospedado. Fui bem atendido aqui no hospital da Unimed em Vitória da Conquista. Vou seguir viagem, vou cumprir a minha missão, mesmo desaconselhado pelos médicos, por causa da pressão do avião", disse no vídeo postado no Instagram.

Magno Malta foi socorrido para um hospital da cidade, mas não precisou ficar internado. O político recebeu alguns pontos no supercílio. Segundo a assessoria, o acidente aconteceu quando ele se preparava para viajar para o Piauí, onde cumpriu agenda. Nesta terça-feira (25), o senador eleitor voltou à Bahia e acompanhou Bolsonaro nas cidades de Guanambi e em Barreiras.