Maia condiciona inclusão de estados na reforma da Previdência a apoio de deputados nordestinos

Cara na vitrine

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), avisou ao governador Rui Costa (PT) que, para reincluir os estados na reforma da Previdência, ele será obrigado a cumprir duas exigências: defender publicamente a proposta e garantir que os sete parlamentares baianos do PT votem a favor da PEC. Sem isso, assegurou Maia, não há chance de acordo que contemple o desejo de Rui e demais governadores nordestinos. O grupo, que se recusa a apoiar a reforma de modo claro e a pressionar deputados de suas bancadas a fazerem o mesmo, virou o maior entrave nas negociações para inserir estados e municípios na proposta. As condições foram apresentadas a Rui ontem, em Brasília, após reunião de Maia com oito governadores do Nordeste.



Costura feita

Crítico do posicionamento adotado por Rui Costa em relação à reforma, o prefeito ACM Neto, presidente nacional do DEM, desembarcou ontem na capital federal para discutir com Rodrigo Maia a contrapartida do petista no acordo.

Pausa no destino

A viagem de ACM Neto para Brasília adiou a decisão sobre a eventual ida do secretário de Promoção Social de Salvador, Léo Prates (DEM), para a pasta da Saúde. Ambos iriam se reunir ontem, no Palácio Thomé de Souza, para definir o futuro do deputado estadual licenciado, mas o encontro foi cancelado por causa da mudança de última hora na agenda de Neto.

Outro revés

O ex-prefeito de Juazeiro Isaac Carvalho, que trocou o PCdoB pelo PT, sofreu nova derrota na Justiça. Agora, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que negou recurso contra a cassação de sua candidatura a deputado federal em 2018. Com votos suficientes para se eleger, Carvalho foi barrado pela Lei da Ficha Limpa e ficou sem o mandato.

Apelo final

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) enviou os autos da chacina do Cabula para o Supremo. A decisão de não federalizar o caso ocorreu em novembro passado, mas a Procuradoria-Geral da República apresentou recurso para que a Corte máxima avalie o pedido.

Asas abertas

O governador Rui Costa deve embarcar no próximo dia 3 para a Espanha, como parte das negociações envolvendo a montagem de um hub da Air Europa no aeroporto de Salvador. Na visita aos dirigentes da companhia aérea, Rui vai apresentar uma proposta para tentar atrair o interesse dos espanhóis, no rastro da lei que abriu o mercado de aviação comercial no Brasil para o capital estrangeiro.

Noites na cela

O ex-prefeito de São Gonçalo dos Campos Antônio Dessa Cardozo, mais conhecido como “Furão”, foi condenado a mais de cinco anos de prisão em regime semiaberto, por desviar verbas destinadas à Educação. Ele é acusado de fraudar contratos e usar notas fiscais falsas em esquema envolvendo transporte escolar.